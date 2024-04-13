Fantazi müziğin başarılı isimlerinden Hakan Altun, bayramın 3. günü KKTC İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'te sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen misafirlerini hem hüzünlendiren, aynı zamanda bir o kadar da eğlendiren Altun, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. " Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Her günümüz bayram tadında olsun inşallah, bugün de Kıbrıs halkı için buradayız." derken basın mensuplarının "Bu bayram sizin için nasıl geçiyor." sorusuna "Bu bayramı da sahnede geçiyorum. Şarkıcıların kaderidir. Bayramlarda, yılbaşlarında ara vermeden devam ediyoruz. 30 günlük bir ramazan sürecimiz vardı. O esnada da çok oturduğum söylenemez. Sevgili Zafer Algöz ile dijital platformda çok güzel bir projemiz oldu." cevabını verdi. Bir muhabirin "Yaz için bir şarkı projeniz varmı? şeklindeki sorusuna " Artık albüm zor oluyor. Konserlerimizden arta kalan zamanda bir single projemiz olacak. Slow ağırlıklı ve aşka dair bir şarkı geliyor. Konserlerden fırsat bulursam ilk işim bu olacak." dedi.

Habercilerin "Kendi şarkılarınızı dinlermisiniz? sorusuna "Ben kendi şarkılarımı dinlemem. Sadece yapım aşamasında nasıl olduğuna bakarım. Sonra bir daha dinlemem. Sadece ben değil, diğer meslektaşlarım dinlemez. Hatta oyuncular bile kendi dizilerini izlemez. Ben kendimi dinlemeyi sevmem" derken muhabirlerin "Ailenizden evlen baskısı geliyor mu?" sorusuna gülen Altun, soruyu cevapsız bırakarak sahnedeki yerini aldı.