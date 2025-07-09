Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Prof. Dr. Kudret Özersay, 7 Temmuz 2025’te OKKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Y.Doç.Dr. Refet Ramiz’i Lefkoşa’daki HP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşmede Ramiz, 19 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen “Taş Ocakları Çalıştayı”na temsilci gönderen HP’ye teşekkür ederek, çalıştay sonucunda hazırlanan üç ana sonuç bildirgesini (Ruhsatlandırma, Denetleme, Rehabilitasyon Masaları) Özersay’a sundu.

Görüşmede HP Parti Temsilcisi ve Denetleme Masası Üyesi Teksen Köroğlu da hazır bulundu. Ramiz, bildirgelerdeki 28 ana başlığın çalıştayda dile getirilen görüşlerin özeti olduğunu vurgulayarak, farklı siyasi parti ve kurumlardan gelen katkıların bu raporları zenginleştirdiğini ifade etti. Ramiz, tüm siyasi partilere konunun siyaset üstü bir mesele olarak görülmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Teksen Köroğlu ise Halk Sağlığı konusunda yaşanan sorunlara değinirken, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde mevcut verilerin taş ocaklarının sağlık etkileri için kaynak oluşturabileceğini belirtti.

Genel Başkan Özersay ise Refet Ramiz’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. HP içinde taş ocaklarıyla ilgili daha önce çalışmalar yürütmüş kişilerin olduğunu anımsatarak, bildirgelerin inceleneceğini ve eksikliklerin net şekilde görüldüğünü kaydetti. Özersay ayrıca, çalıştay sürecinin sonunda bir “Eylem Planı” ortaya konmasının ve konuyla ilgili ekonomik etkilerin analiz edilmesinin faydalı olacağını vurguladı.

Ramiz, HP’yi düzenlenecek olan ikinci çalıştaya da davet ederek, konuyla ilgili yapıcı katkılarını beklediklerini ifade etti.