Koopbank, Rochdale’de düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) genel kuruluna ve Uluslararası Kooperatifçilik Günü (CoopsDay) festivaline katıldı.

Koopbank Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Veclal Gündüz ile banka müdürleri Özlem Alemdar Aksu ve Zehra Özkaynak'tan oluşan heyet ayrıca Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği’nin (ICBA) toplantısı ile birçok farklı konuşmacının katıldığı kooperatifçilik kongresinde de yer aldı.

Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de yapılan Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Genel Kurulu ve Kooperatifçilik Festivali boyunca 100 farklı ülkeden 600’e yakın katılımcı bir araya geldi.

Koopbank Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veclal Gündüz, Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını Kooperatifçilik yılı ilan etmesi ile bu yıl kutlanacak Uluslararası Kooperatifçilik Gününün daha da önem kazandığını belirtti. Gündüz, gerçekleşen etkinliklerde uluslararası arenada yer alırken paydaşlarla yapılan bilgi alışverişinde Koopbank ve adadaki kooperatifçiliği anlatma fırsatı bulmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Gündüz, ayrıca Koopbank adına Uluslararası Kooperatifler Birliği Başkanı Dr. Ariel Guarco’na ziyaret süresince misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.