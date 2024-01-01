Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2 günlük Yeni Yıl Marketi etkinliği muhteşem etkinliklerle gerçekleşti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 29 ve 30 Aralık tarihlerinde düzenlediği ve tüm güne yaydığı Yeni Yıl Marketi etkinliğinde yiyecek-içecekten atölye ve standlara, konserlerden Noel Babalı kar gösterisine ve Gezi Treni’ne pek çok aktivite yer aldı.

LTB Yeni Yıl Marketi’nde sabah 10.00’dan akşam 19.00’a kadar yiyecek-içecek ve hediyelik ürün satışı yapıldı, Lefkoşa Belediye Orkestrası konserleri, Çocuk Korosu ve Retro Çalgıcıları ile The Native

Dj Coşkuner ile Dj. Serdar Eren’in setleri ile müzikler yanında çocukların katılabileceği resim ve çocuk atölyeleri kuruldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı 2023 yılını Kıbrıs Genç TV ye değerlendirdi. 2023 yılının kötü ve kasvetli geçtiğini dile getiren Harmancı, buna rağmen Lefkoşa’daki projelerin hazırlığı anlamında verimli bir yıl olduğunu söyledi.

2024 yılından beklentilerine de değinen Harmancı, umudun yitirilmemesi gerektiğini söyledi. Harmancı konuşmasında, halka sağlıklı ve mutlu bir yıl diledi.