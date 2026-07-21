Kaplıca-Büyükkonuk ana yolunda yüz yüze çarpışan iki araçta, 4’ü aynı aileden olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.50 sıralarında Kaplıca-Büyükkonuk ana yolunun 8 ila 9’uncu kilometreleri arasında meydana geldi.

İsmail Varol (E-53), yönetimindeki ZZM 703 plakalı araçla Kaplıca’dan Büyükkonuk’a doğru seyrederken sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Araç, o sırada karşı istikametten gelen Ertuğrul Aktar (E-54) yönetimindeki PV 385 plakalı panel vanla çarpıştı.

Kazada, ZZM 703 plakalı araç sürücüsü İsmail Varol ile araçta yolcu olarak bulunan Yeşim Varol (K-52), Eda Zeynep Varol (K-23) ve Ada Meltem Varol (K-15); diğer araç sürücüsü Ertuğrul Aktar ile yolcular Ramazan Ateş (E-21) ve Wagas Mher (E-27) yaralandı.

Yaralılardan Yeşim Varol’un ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü açıklandı.