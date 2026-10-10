Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki toplu taşıma sorununun geçmişte taşımacılık izinlerinin satılmasından kaynaklandığını söyledi.

Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Harmancı, belediyenin çalışmaları, trafik, altyapı ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplu taşıma için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Harmancı, uygulamanın 2027’den itibaren başlayarak dört yıl içinde etap etap hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti. Yeni sistemde “Lefkoşa Kart”ın da kullanılacağını ifade etti.

Trafik sorununa ilişkin ise akıllı trafik sistemleri ve yeni yollarla rahatlama sağlanabileceğini belirten Harmancı, merkezi yönetimle iş birliğinin önemine dikkat çekti.