Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 37 ile 40 derece, sahil kesimlerinde ise 32 ile 35 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde Alçak Basınç Sistemi’nin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olması bekleniyor.

5 Ağustos Salı günü hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde 37 ile 40 derece, sahil kesimlerinde ise 32 ile 35 derece arasında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi bekleniyor.