Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Kıbrıs’ta barış mücadelesinin önemli isimlerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, törene, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Milletvekilleri, üyeleri, sempatizanları, Arkut’un ailesi ve sevenleri katıldı.

CTP Genel Merkezi’nden alkışlarla uğurlanan Cemal Arkut’un cenazesi, öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, “Cemal abinin, barışa ve bu adaya olan bağlılığını, İngiltere’ye her kim giderse, ihtiyaç duyarsa, onun yanında bulunmasını, özverisini ve sevdasını hepimiz yakından biliyoruz” dedi.

Cemal Arkut’u 7 yaşında tanıdığını ve o zamandan beri bir kendisine “abi” olduğunu dile getiren Erhürman, “Cemal abi hiç değişmedi. İlk tanıdığımda nasıl abiseydi, hep abi oldu. Onu hiç unutmayacağız” diye konuştu.

-Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, Cemal Arkut’un yoldaşlığını asla unutamayacaklarını belirtti.

Cemal Arkut’un, İngiltere’de, Kıbrıs’ta verdiği emeklerin asla unutulamayacağının altını çizen Akansoy, “Yaratmış olduğu değerleri sonuna kadar taşıyacağız” dedi.

-Şenel Arkut

Cemal Arkut’un eşi Şenel Arkut da, Cemal Arkut’un, CTP’ye olan sevdasından bahsetti ve “Onun en çok değer verdiği şey CTP’ydi. CTP’yi her şeyden çok severdi. ‘CTP benim değerim, felsefem, yaşam biçimimdir’ derdi. Bana 45 çok güzel senesini verdi, çok mutlu etti. Onu asla unutmayacağız” şeklinde konuştu.