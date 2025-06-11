Karpaz'da bir eşeğe sigara uzatarak, yemesine sebep olan şahsa Veteriner Dairesi tarafından Hayvan Refahı Yasası tahtında 173 bin 876 TL ceza kesildi.

Taşkent Doğa Parti Direktörü Kemal Basat, Karpaz bölgesinde bir eşeğe sigara uzatarak, yemesine sebep olan şahsa ceza kesildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Basat, polis ekiplerinin şikayet üzerine derhal harekete geçtiğini ve olayın failinin tespit edildiğini kaydetti, "Bugün karakola çağrılarak şahsa Veteriner Dairesi tarafından Hayvan Refahı Yasası tahtında 4 asgari ücret, yani 173 bin 876TL ceza kesildi" dedi.

Basat, konu ile yakından ilgilenerek yasanın uygulanmasını sağlayan Veteriner Dairesi ve personeline, faili kısa sürede tespit ederek gerekeni yapan Karpaz Polis Karakolunda görevli ekiplere teşekkür etti.