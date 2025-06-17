Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 20 yılı aşkın sürenin ardından Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunan ilk Hint lideri oldu.

Modi, ziyaret kapsamında, Hindistan ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirileceğini açıkladı.

Hindistan lideri, Rum Lider Hristodulidis ile yaptığı görüşme sonrası, deniz güvenliği ve siber güvenlik alanlarında ikili iş birliğinin artırılacağını söyledi, ancak ayrıntıya girmedi.

İki ülke, terörizmle mücadeleye yönelik bir bilgi paylaşım çerçevesi oluşturulması konusunda da anlaştı.

Yapılan ortak açıklamada, denizcilik alanındaki iş birliğinin güçlendirileceği, Hint donanmasının Güney Kıbrıs limanlarına daha sık ziyaretlerde bulunacağı, ayrıca ortak eğitim ve arama-kurtarma operasyonlarının araştırılacağı belirtildi.

Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun stratejik önemine dikkat çeken Modi, bu girişimin “Ortadoğu’da barış ve refaha katkı sağlayabileceğini” ifade etti.

Bu koridor; ticaret, enerji ve dijital bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor ve Güney Kıbrıs, Hindistan ve Ortadoğu’ya olan yakınlığı sayesinde kilit bir merkez olarak konumlanıyor.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ı Hindistan’ın “Avrupa’ya açılan kapısı” olarak tanımlayarak, batıya doğru genişlemek isteyen Hint firmaları için bir üs sunduğunu belirtti.