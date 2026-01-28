Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 5+1 genişletilmiş gayri resmi görüşmenin şimdilik olmayacağını söyledi.



Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından basının sorularını yanıtladı.

Bir ön müzakere aşamasında olunduğunu belirten Holguin, bunun zeminini hazırlarken bir arada olmak, görüş paylaşmak ve konuşmanın, somut bir sonuç alınmasa bile “Her zaman iyi” olduğunu kaydetti. Holguin, liderler arasında bugün “İyi bir görüşme” yapıldığı düşüncesini de paylaştı.



Yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise, bunun liderlere bağlı olduğunu söyleyen Holguin, güven yaratıcı önlemler konusunda sonuç elde edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda “Biraz daha beklendiğini” ifade eden Holguin, liderlerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

-"Süreç dinamik. Yavaş ama devam ediyoruz”

Görüşmenin sonuçlarından hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulan Holguin, “Hayır, hayal kırıklığına uğramadım. Süreç dinamik. Yavaş ama devam ediyoruz.” dedi.



Holguin, Bir gün önce yaptığı “İlerleme çağrısına” liderlerin karşılık verip vermediği sorusuna ise, “Bence bu yoldalar. Ancak henüz değil.” ifadelerini kullandı.



Yazılı açıklamasında yer alan “Bazı ilerlemeler sağlandığı” yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine ise Holguin, hellim ve seyrüsefer konularını örnek gösterdi; bu konuların bir ay içinde ele alınacağını dile getirdi. Holguin, ayrıntıları tek tek saymak istemediğini, ancak “Biraz daha çalışılması” gerektiğini vurguladı.



“Gelecek ay 5+1’i unutmalı mıyız?” sorusu üzerine ise Holguin, “Şimdilik olmayacak.” yanıtını verdi.