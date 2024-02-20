Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, "bir milletvekilinin Güzelyurt’taki Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden sahte diploma alarak bunu tedavüle sürüp kullandığı" iddiasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) başvurduklarını açıkladı.

Yazılı açıklamasında, bugün, PGM'ye şikayet dilekçesi verdiklerini kaydeden Özersay, “Ceza yasasına göre sahte evrak düzenleme ve bunu tedavüle sürme madem ki bir suçtur bunu yapan bir milletvekili de olsa cezasını çekmelidir” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Bahse konu milletvekili ve kendi partisinin diğer milletvekilleri dokunulmazlığının kaldırılması Meclis’e geldiğinde evet oyu verecekler midir? Suçsuz olduklarına inanıyorlarsa dokunulmazlıklarının kaldırılması için adım atabilecek cesareti gösterecekler midir? Esas soru budur” dedi.