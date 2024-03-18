Halkın Partisi (HP), karkas halinde olan Lapta Huzurevi inşaatının ne zaman bitirileceğini sordu.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, Lapta Huzurevi projesiyle ilgili belirsizliğin sürdüğü, projenin tamamlanması için önce 15 Kasım 2023, şimdi de 24 Kasım 2024 tarihinin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçici yerinde hizmet veren bakımevi için kira bedeli ödenmeye devam edileceği de ifade edildi.

Yaşlı bakım evleri konusunda Sağlık ve Çalışma bakanlıklarının senkronize şekilde çalışması, bakım evlerinde görevlendirilen hastabakıcı ve hemşire sayısının yeterli sayıya ulaştırılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Bakım evlerinin herhangi bir hastane kampüsü içinde olması, bu tarz sorunları azaltabileceği tüm bakımevi yöneticilerinin ortak görüşüdür” denildi.

Denetimlerin sık yapılması gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, bakım evlerinin hem yaşlıların rahat yürüyüş yapabileceği hem de ambulansın rahat girip çıkabileceği yerlere konumlandırılmasının önemine de işaret edildi.

Özel bakım evi açmak için devletin teşvik sağlamadığıyla ilgili eleştiriye de yer verilen açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yapacağı sınav ile sadece 10 kişiyi ihtiyacı olan bu kurumlarımızda göreve başlatsalar, bugün yaşamış olduğumuz ve toplumda büyük üzüntüye yol açmış, yaşlılarımızın yaşadığı zulmü önleyebilecek, denetleyecek ve bunun için çalışacak insanlarımız görevlerinde olurdu. Partizanlıkla, halka verilen bu zarar ancak bu tarz işe alımların durması ve bu görevleri layıkıyle yapacak olan insanların göreve alınmasıyla düzelebilir.”