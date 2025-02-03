Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Brüksel’de gerçekleştirilecek gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla dün Brüksel’e gitti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bugün gerçekleştirilecek ve savunma ile güvenlik konularının ele alınacağı Avrupa Konseyi gayriresmi(informal retreat) toplantısına katılacağını yazdılar.

Habere göre toplantı çerçevesinde AB liderleri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile öğlen çalışma yemeğinde bir araya gelecek. AB liderleri ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile de akşam yemeğinde buluşacak, AB-İngiltere ilişkilerini ele alacak.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve beraberindeki heyet, akşam yemeğinin ardından adaya geri dönecek.