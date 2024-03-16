Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün, bir kez daha BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

“Sigmalive” haber sitesine göre Holguin, Hristodulidis ile yaptığı yaklaşık bir buçuk saatlik görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerini ziyaret etme niyetinde olduğunu ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Holguin, hafta boyunca çok iyi geçen toplantılar yaptığını ve Hristodulidis ile yaptığı son görüşmenin de ardından, elinde bir şeylerle geri dönebilmeyi umduğunu kaydetti.

Bir sonraki durağının neresi olacağının sorulması üzerine Holguin, henüz bunu bilmediğini, ancak Nisan ayında bazı Avrupa başkentlerinde AB düzeyinde temaslar yapabileceğini belirtti.

Rum Haber Ajansı KİPE’ye bilgi veren bazı kaynaklar ise, Holguin’in yarın adadan ayrılmasının beklendiğini, ancak yakın bir ortağının Kıbrıs’ta kalarak, Holguin’in “gözü kulağı olacağını” ifade etti.

Öte yandan “Philenews” haber sitesinde de Hristodulidis’in açıklamaları yer aldı.

Başkan Hristodulidis, kendilerini esas ilgilendiren şeyin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ve Holguin’in de bu yönde çalıştığını söyledi.

Hristodulidis, tek hedefleri olan müzakerelerin yeniden başlaması için ortaklaşa çalışmaya devam ettiklerini kaydederken, Holguin’in gösterdiği çabayla ilgili alenen konuşmayı tercih etmediğini ve bunun doğru olmayacağını; ayrıca Kıbrıs sorununda da halkla ilişkiler üzerinden yürümeyeceklerini ifade etti.