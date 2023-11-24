Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’le bir araya geldiği haber verildi.

Bunun Rum Yönetimi ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’inci yıl dönümünde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Roma Katolik Kilisesinin başıyla yaptığı ilk görüşme olduğunu duyuran “Riknews” haber sitesi, Hristodulidis’in İtalya temasları çerçevesinde bugün, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inde faaliyet gösteren ENİ şirketinin genel müdürüyle bir araya geleceğini de kaydetti.

Hristodulidis’in dün akşam Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle de bir araya geldiği ve görüşmede enerji konularının ele alındığı da belirtildi.