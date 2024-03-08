Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Başkanlık binasında Leyen’i karşıladıktan sonra iki yetkili baş başa görüşmeye geçti.

Hristodulidis ve Leyen, görüşme sonrasında Larnaka Limanı’na giderek Gazze’ye yönelik insani yardımın sağlanmasına ilişkin deniz koridorunun oluşturulması amacıyla İnisiyatifin planlamasına dahil olan tesislerde incelemelerde bulunacak.

Hristodulidis ve Leyen daha sonra tesislerini inceleyecekleri ve açıklama yapacakları Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.