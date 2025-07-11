Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ukrayna’yı desteklemek amacıyla kurulan “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülkelerin yer aldığı bir telekonferansa katılarak Ukrayna’ya yönelik desteğini dile getirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ukrayna’yı desteklemek amacıyla kurulan “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülkelerin yer aldığı bir telekonferansa katılarak Ukrayna’ya yönelik desteğini dile getirdiğini yazdılar.

Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, konferansın amacının Ukrayna’nın ve kalıcı bir ateşkesin bulunması çabalarının desteklenmesi olduğu belirtilirken Hristodulidis’in telekonferansta, Ukrayna’ya yönelik desteğini dile getirdiği ifade edildi.