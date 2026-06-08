Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Komisyonu’nun Kırgızistan’daki toplantısına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürk, TÜRKPA Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nun Kırgız Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek’teki 13'üncü toplantısının açılışında konuştu.

Öztürk, Türk Dünyasını birbirine bağlayan ortak tarihi ve kültürel bağların gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Öztürk, parlamentolar arasında geliştirilen iş birliğinin halklar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ifade etti.

Öztürk, ayrıca, hukuki iş birliği, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilere ilişkin çalışmaların ülkeler arasında tecrübe paylaşımına katkı sağlayacağını kaydetti.

TÜRKPA Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Osman Mesten başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden komisyon üyeleri ile TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası temsilcileri katıldı.

Toplantıda, “TÜRKPA Üye Devletleri Arasında Bölgesel İş Birliğinin Güçlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü” teması kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda komisyonun çalışma gündeminde yer alan raporlar, tavsiye kararları ve model yasa taslakları değerlendirilirken, gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.