Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu ile görüşme gerçekleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, görüşmede Komite Başkanı UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün yanı sıra Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.

TBMM Komisyonu heyetinde ise Komisyon Başkanı Fuat Oktay, komisyon üyeleri Mustafa Canbey, Metin Ergun ve Utku Çakırözer bulundu.

-Öztürk: “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bütçesi artırılmalı”

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yönündeki katkılarını her zaman hissettiklerini söyleyerek, “Bu destekleri geçmişte olduğu gibi bugün de görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, uluslararası platformlarda mülkiyet ve tutuklama konularını gündeme getirdiğini ve Kıbrıs Türkünün iyi niyetini suistimal ettiğini vurgulayan Öztürk, 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’a barış getirdiğini ve bu barışın her iki toplum açısından da önem taşıdığını kaydetti.



Türkiye’nin her daim KKTC’nin yanında olduğunu ve bu desteğin devam ettiğini dile getiren Öztürk, komisyonların önemine de dikkat çekerek, “Komisyonları sadece rutin yapılar olarak görmek basitleştirmek doğru değildir. Komisyonların, hükümet politikaları üzerinde etkisi olabilir” ifadelerini kullandı.



Bölgesel gelişmelere de değinen Öztürk, özellikle Orta Doğu’daki durumu “ateş topuna” benzeterek, yaşananların dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.



Öztürk, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkin çalışabilmesi için bütçesinin artırılması gerektiğini dile getirerek, Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeydeki gücünün KKTC için de bir güvence olduğunu söyledi.



“Türkiye güçlü oldukça biz de güçlü olacağız” diyen Öztürk, Türkiye’nin desteğine bir kez daha teşekkür etti.



-Oktay: “İki devletli çözüme tam destek veriyoruz”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınarak kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşmasının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasındaki diyaloğun güçlü tutulmasının ve komisyonların eşgüdüm içerisinde çalışmasının, ilişkilerin daha da ivme kazanmasına katkı sağlayacağını ifade eden Oktay, KKTC’nin uluslararası platformlardaki varlığının artırılmasının da öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Oktay, Özellikle Parlamentolar Arası Birlik ve TÜRKPA gibi yapılarla temasların artırılmasının önemine değindi.



Fuat Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde yürütülen temasların, KKTC’nin sesini dünyaya duyurma noktasında stratejik bir zemin oluşturduğunu söyleyerek, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenen genel kurula katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu “iki devletli çözüm” modeline tam destek verdiklerini belirten Oktay, Türkiye’nin her koşulda KKTC’nin yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı.



Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Oktay, İran’da yaşanan çatışmalarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumunu eleştirerek, bu tür yaklaşımların dikkatle takip edildiğini ifade etti.



“KKTC haklı davasında asla yalnız değildir” diyen Oktay, dayanışma mesajı vererek sözlerini tamamladı.