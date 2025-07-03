Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, Dikmen’de Su Arıtma Tesisi’nin mühürlenmesini protesto etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, halkın yararına bir hizmetin gerekçesi tartışmalı bir kararla durdurulduğu savunularak, bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Dikmen Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen proje ile bölgede yaşayan halka daha uygun fiyatla içme suyu sağlanması ve zabıta ekipleri için bir hizmet ofisi oluşturulması hedefleniyordu. Ancak, inşaat henüz tamamlanmadan Girne Kaymakamlığı makamı boş olduğu gerekçesiyle devreye giren Lefkoşa Kaymakamı tarafından tesis mühürlendi.” denildi.

Protesto sırasında yapılan açıklamada, Lefkoşa Kaymakamı'nın, tesisin inşaat izni olmadığı gerekçesiyle projeyi durdurduğu, ancak kendisine ait olduğu iddia edilen ve Girne Kaymakamlığı tarafından mühürlenmiş bir izinsiz yapının da bulunduğu iddia edildi.

CTP Gençlik Örgütü temsilcileri, “Halkın suyunu mühürleten kişi, kendi izinsiz yapısını nasıl açıklamaktadır? Kamu görevi, halkın ihtiyaçlarını engellemek midir, yoksa halk için çalışan yerel yönetimlere destek vermek midir?” sorularını yöneltti.

Açıklamada, “Dikmen halkının suyunu mühürlemenize izin vermeyeceğiz. Su, sağlık ve temel ihtiyaçlar siyasi hesaplara kurban edilemez.” ifadeleri kullanıldı.