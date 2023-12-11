Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), İşverenler Sendikası’na siyah çelenk bırakarak, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un işçilerle ilgili açıklamasını protesto etti.

İşverenler Sendikası önünde basın açıklaması yapan Hür-İş’e bazı sendika temsilcileri de destek verdi.

-Serdaroğlu

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un, Asgari Ücret Saptama Komisyonu masasında yaptığı “talihsiz” ve “kışkırtıcı” açıklamaları nedeniyle İşverenler Sendikası önünde toplandıklarını belirtti.

Buna artık son verilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Çünkü haddini çok fazla aşmıştır değerli başkan yardımcısı” dedi. Bugüne kadar saygı çerçevesinde asgari ücret masasında olduklarını kaydeden Serdaroğlu, “Ancak kendileri popülizm yaparak, o masanın amacını başka yerlere çekmeye çalışmaktadırlar” şeklinde konuştu.

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı’nın geçmişte de asgari ücretlileri “vasıfsız” olarak nitelendirdiğini ve gerginliğine neden olduğunu belirten Serdaroğlu, “Asgari ücret konuşmanın kendilerini rahatsız ettiğini söylüyor. ‘İşsizlik yok, açlık yok’ diyor” diye konuştu.

Arhun’un, yüzde 50 artış talebine karşı televizyon ekranlarında KKTC vatandaşlarına, “Biz vermeyiz. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vardır, beğenmeyen çıksın gitsin Avrupa’da işlesin” dediğini belirten Serdaroğlu, “Bu söylenen laf asla affedilmez ve kabul edilmez. Çünkü adres gösteriyor” dedi.

Arhun’un tepki gösterenlere Türkçe dersi vermeye çalıştığını savunan Serdaroğlu, “Gitsinler ile gidebilirler arasındaki farkı çıksın bize biri açıklasın” şeklinde konuştu. Güney Kıbrıs’ta şu an birçok emekçinin çalıştığını belirten Serdaroğlu, Metin Arhun’un, emekçilerin sınır kapılarında neler çektiğini bilip, bilmediğini sordu.

“Kim ister gurbette çalışmayı?” diye soran Ahmet Serdaroğlu, “Gençlerimizin göç etmesini engellemek için canla, başla mücadele ederken ve asgari ücret masasında insan onuruna yaraşır bir ücret yaratmaya çalışırken, sen hangi hakla insanlarımıza adres gösterirsin ve yurtdışına yollarsın?” diye sordu.

Bunun kimsenin haddine olmadığını kaydeden Serdaroğlu, sessiz kalan hükümet yetkilileri ve bu çağrıyı eleştirmeyen herkesi kınayacaklarını söyledi.

Asgari ücret masasında verilecek olanın artış olmadığını, yaratılan enflasyonu yani asgari ücretlinin ödediği zamların geri verileceğini belirten Serdaroğlu, “Çaldıklarınızı geri vereceksiniz. Neyi tartışıyorsunuz. Çaldıklarınızın ne kadarını verip, vermemeyi mi tartışıyorsunuz. Tartıştırmayız” dedi.

Yaratılan enflasyonun üzerinde bir artış verilecekse onun adına artış denilebileceğini ifade eden Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, hayat pahalılığının hiçbir zaman tartışılmayacağını belirtti.

“Şu anda masada tartışılan asgari ücret artışı değildir” diyen Serdaroğlu, bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da anlaması ve bu tartışmaya bir son vermesi gerektiğini söyledi. Serdaroğlu, bir an önce asgari ücretlinin hak ettiği kayıpların geri verilmesi gerektiğini kaydederek, “Enflasyonun maaşlara yansıması hiçbir zaman artış değildir, olamaz da” dedi.

İşverene de seslenen Serdaroğlu, “Hanginizi temsil ediyor bu arkadaşlar?” diye sorarak, masada işverenlerin sıkıntılarını ve ihtiyaçlı işverenlere katkının konuşulması gerektiğini söyledi. Serdaroğlu, “Bunu bile isterken kendi şirketlerine menfaat sağlamak için istiyorlar. Prim desteklerini bile ihtiyaçlı, ihtiyaçsız bakmaksızın kendilerinin de içinde olacağı bir paketi hep açıklıyorlar… Artık geçit yok. Bunu herkes böyle bilecek” şeklinde konuştu.

Zamların işveren temsilcilerini hiç mi rahatsız etmediğini soran Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, vatandaşın sürekli ezildiğini söyledi.

“Metin Arhun’un zihniyetinde olan kişilerle biz masaya oturmayız. Çünkü bu zihniyette olan insanlar asgari ücreti belirleyemez. Sadece işverenlerle, işçi arasını bozarlar” diyen Serdaroğlu, “Artışı kim ödeyecekmiş? Bu bizim suçumuz değil ki… Zam yapmasınlar, artış da yapmasınlar. Zam yapmadıktan sonra biz artış mı isteyeceğiz? Ama yaşamak bizim de hakkımızdır” şeklinde konuştu.

Başbakan’ın İnsan Hakları Günü’ndeki mesajına işaret eden Serdaroğlu, “Bugün asgari ücretlilerin insan hakları ihlal edilmiyor mu Sayın Başbakan?” sorusunu sordu.

Muhalefete seslenen Serdaroğlu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “asgari ücret masasında asgari ücretliyi temsil eden yoktur” dediğini savundu. “Sayın vekilim masada önce hangi sendikanın temsiliyeti olduğunu öğrenin” diyen Serdaroğlu, masada işçi tarafını Hür-İş federasyonun temsil ettiğini söyledi.

Hür-İş federasyonun altında özelde çalışanları da temsil eden sendikalar olduğunu ifade eden Serdaroğlu, yıllardır muhalefetin de yaptığı yanlışlar veya yapamadıklarından dolayı özel sektörde sendikalaşamadıklarını kaydetti. “Hükümete geldiğin zaman özel sektörde sendikalaşma için sen ne yaptın? Asgari ücret masasında sektörel bazda bir asgari ücreti geçirmek için sen ne yaptın?” diye soran Serdaroğlu, “Asgari ücret masasında işçileri temsil eden vardır. Hepinizden daha iyi temsil eden bir Hür-İş federasyonu vardır” dedi.

Kimsenin Hür-İş’in temsiliyetini tartışmayacağını kaydeden Serdaroğlu, “Bu şartlarda size rağmen, hepinize rağmen örgütsüz olan emekçi kardeşlerimizi en iyi şekilde asgari ücret masasında temsil ediyoruz” diye konuştu.

“Ahmet Serdaroğlu koltuğa yapıştı” sözüne de tepki gösteren Serdaroğlu, İşverenler Sendikası’nın başkanının kendisini bildi, bileli başkan olduğunu belirterek, “Koltuğa yapışanlar bellidir” dedi.

Serdaroğlu, laf ola hiçbir şey yapmadıklarını, ortada bir yasa olduğunu ve buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir yılda en az bir en çok üç kez toplanabileceğini ifade etti.

Bir soru üzerine Serdaroğlu, “Gençliğin bu memleketten göç etmesini adres gösteren bir işveren temsilcisi o masada oturamaz…Metin Arhun olduğu sürece Hür-İş’ten tek bir temsilci o masaya oturmayacak…” diyerek böyle bir temsilciyle işsizliğin de kayıt dışılığın da önüne geçemeyeceğini, istihdamı koruyamayacağını belirtti.

-Aşçıoğulları

Avukat Şefik Aşçıoğulları, ilgili yasaya göre asgari ücretin yılda 3 kez saptanabileceğini, bunun resen dahi yapılabileceğini belirterek, bu konudaki açıklamaları “talihsiz” olarak niteledi.

Aşçıoğulları, “Açlık sınırının altında bir asgari ücretli yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Hür-İş’in yasal haklarını her platformda aradığını ifade eden Aşçıoğulları, bu defa da böyle yapacaklarını söyleyerek, herkesin yasalara uygun hareket etmesini beklediklerini ifade etti.

Serdaroğlu konuşmalardan sonra sendikaya siyah çelenk bırakarak, “Bu siyah çelenk özelde Metin Arhun’undur…Dileriz, sözlerimize ve halkın tepkisine kulak verirler ve Metin Arhun’un görevine son veriler… ” dedi.