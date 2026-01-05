İçişleri Bakanlığı, ülkede düzensiz göçle mücadele kapsamında bugün Girne’de Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, denetimler sırasında polis ekipleri ile ülkede izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen bir şahsın motosikletle kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan şahıs kontrol altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde, 2024 yılından bu yana ülkede kaçak durumda bulunduğu belirlenen toplam 3 kişi tespit edilerek yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadelenin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.