Bakanlar Kurulu, iki kişiyi yasaklı göçmen ilan ederken bir kişinin ülkeye girişini yasakladı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre TC uyruklu Muhammed Hanifi Kulaksız, Türkiye’de işlediği suçlar ve yasa dışı faaliyetleri nedeniyle; Sovyetler Birliği doğıöşı Shamil Kalayev de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi olmasından dolayı yasaklı göçmen ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Arjen Sunal’ın ise KKTC’ye girişi yasaklandı. Sunal’ın, Haval lakabıyla bilinen “Baybaşin suç örgütü” üyesi olduğu belirtildi. Gazimağusa’da bazı iş yerlerinin hissedarı olduğu kaydedilen Arjen Sunal’ın tefecilik, çek-senet ve finans faaliyetlerinde bulunduğundan kamu güvenliğini ve kamu düzenini korumak amacıyla Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca ülkeye girişi yasaklandı.