Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, iki kentte eş zamanlı olarak iki farklı oyun sergiledi. 23 ve 24 Aralık’ta Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda, Rusça olarak sahnelenen ‘Kar Kraliçesi’ isimli çocuk oyunu büyük beğeni toplarken, Güzelyurt AKM’de sahnelenen ‘Mozart ve Salieri’ ise seyirciden tam not aldı.

‘Mozart ve Salieri’ Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl Kasım 2023 - Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘Bekir Kara 19. Tiyatro Günleri’ kapsamında sahne aldı. Rus Yazar Aleksandr Puşkin’in yazdığı ve Ufuk Aydoğan’ın yönettiği oyun, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri ve sanatseverler tarafından izlendi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oyunun sonunda, yönetmen Ufuk Aydoğan’a gecenin anısına plaket takdim etti.