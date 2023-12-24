atan şairi Namık Kemal’in ölümünün 135. yılı dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından panel düzenlendi.

Öğrencilerin, Namık Kemal’in Kıbrıs Türkleri açısından önemini daha iyi kavramaları için düzenlenen etkinliğin ilk bölümünde Gazimağusa’da bulunan Namık Kemal Zindanı, Namık Kemal Büstü ve Mağusa kale içine bir kültür gezisi düzenlendi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Kültür gezisinin ardından saat 12.00’de “Ölümünün 135’inci yıl dönümünde Kıbrıs’ta Namık Kemal” paneli yapıldı.

Oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yaptığı panelde Namık Kemal’in Kıbrıs’ta bıraktığı izler her yönüyle ele alınarak tartışıldı.

Araştırmacı -Yazar İsmail Bozkurt panelde, “Namık Kemal’in Kıbrıs Türk Edebiyatına Etkisi”, Araştırmacı Yazar Bülent Fevzioğlu “Özker Yaşın’ın ‘Namık Kemal Kıbrıs’ta’ isimli eseri üzerine Bir Değerlendirme”, ardından da Araştırmacı Yazar Ulus Irkad “Kıbrıs’ta Namık Kemal’in İzleri” başlıklı konuşmaları yaptı.

Panelin son konuşmacısı YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ise Namık Kemal’in şiirlerinde yer alan vatan ve hürriyet kavramlarından söz ederek, Yeni Osmanlılar akımının öncüleri arasında yer alan Kemal’in, Türk edebiyatına “vatan, millet, hürriyet” kelimelerini katan aynı zamanda bu anlamda birçok aydına da öncülük eden bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Panelin sonunda Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Öznur, Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türkçe Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut tarafından katılımcılara plaketleri takdim edildi.