Tirmen’deki yangında 120 dönümlük alan ile birçok ağaç yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.45'te Tirmen köyünün kuzey kısmında bulunan arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 120 dönümlük alan içerisinde bulunan sayıları henüz tespit edilemeyen kızılçam, servi, harnup ve zeytin ağaçlarının yanı sıra maki bitki örtüsü yandı.

Yangın tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

-Şirinevler’de yangın

Şirinevler’de dün Kannı Dere mevkiinde, biçerdöver ile ekin biçildiği sırada biçerdöverin motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu söz konusu biçerdöver ve 6 dönüm biçilmemiş buğday yandı. Soruşturma devam ediyor.

-Esentepe’de yangın

Esentpe’de dün Kaktüs Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın dış kısmında çalışır durumda bulunan jeneratörün muhtemelen egzozundan çıkan kıvılcımların çatıya uzanan sarmaşıkları tutuşturması sonucu meydana gelen yangında, bir adet jeneratör, ahşap çardak, evin çatı kısmında bulunan 14 adet güneş paneli yandı.

Pencere camı ısıdan çatlarken, evin dış duvarları islenerek, hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.