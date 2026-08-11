Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Parti Meclisi’nin (PM), yerel seçim yol haritasını 19 Ağustos’ta belirleyeceğini açıkladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ekinci, Kanal T’de Pınar Gözek’in programına konuk oldu.

Ülkede artan adli olaylara dikkat çeken Ekinci, güvenlik sorunlarının “Her yerde olur” anlayışıyla geçiştirilemeyeceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ın, eğitimden turizme ve yatırıma kadar birçok alanda güvenli ülke imajından beslendiğini ifade eden Ekinci, yaşanan olayların hem toplumun güven duygusuna hem de ülke imajına zarar verdiğini belirtti. Ekinci, temel sorunun ülkeye giren kişilerin sistem içerisinde takip edilememesi olduğunu söyledi.

Güvenlikten eğitime, sağlıktan ekonomiye kadar doğru planlamanın gerçek nüfusun bilinmesine bağlı olduğunu ifade eden Ekinci, TDP’nin iktidara gelmesi halinde ilk icraatlarından birinin kapsamlı nüfus sayımı olacağını kaydetti.

“Nüfusunu bilmeyen bir devlet herhangi bir şeyi planlayamaz” diyen Ekinci, nüfus sayımının ardından ülkedeki yabancıların statülerinin belirlenmesi ve çalışma yaşamının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin gelecek 25-30 yılını kapsayacak bir sosyoekonomik master plana ihtiyaç olduğunu belirten Ekinci, mevcut hükümetin toplumla arasındaki güven ilişkisini kaybettiğini savundu.

Genel sağlık sigortasının gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Ekinci, sistemin sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin yanında kayıt dışılıkla mücadeleye de katkı sağlayacağını söyledi.

Devlet hizmetlerinin birbirinden kopuk sistemlerle değil merkezi bir yapı altında dijitalleştirilmesi gerektiğini dile getiren Ekinci, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı kurulmasını savunduklarını ifade etti.

Sistemin yalnızca dışarıdan eleştirilerek değiştirilemeyeceğini belirten Ekinci, TDP’nin karar verici mekanizmalarda güçlü biçimde yer alması gerektiğini kaydetti.

-Kıbrıs sorunu

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de değerlendiren Ekinci, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in ortaya koyduğu yaklaşımı olumlu bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in 26 Ağustos’ta gerçekleştireceği görüşmenin önemli olduğunu belirten Ekinci, sürecin, yeni geçiş kapıları gibi güven yaratıcı önlemlerle ilerlemesi ve ardından kapsamlı çözüm müzakerelerinin önünün açılması gerektiğini ifade etti.