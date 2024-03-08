İskele Belediyesi 13’üncü Kültür&Sanat Günleri dün akşam Tiyatro Sanatçısı Nazan Kesal’ın sahneye taşıdığı tiyatro oyunu ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği tek kişilik “Yaralarım Aşktandır’ isimli tiyatro oyunuyla izleyenlerin karşısına çıkan Nazan Kesal, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini İskele AKM sahnesine taşıdı.

Ölüsüne bile tahammül edilemeyen, cenazesi bekletilen “aykırı bir kadının” anlatıldığı oyunda, toprağa emanet edilmeyi bekleyen kadın kendi arafında ömrünün şiirini yazıyor.

-“Salıncak” isimli kısa film de gösterildi

Oyunun ardından kentin kenarında bir evde, genç bir kadının son 12 dakikasının anlatıldığı “Salıncak” isimli kısa film de gösterildi.