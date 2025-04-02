Volkan ve Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, İsmail Sadıkoğlu, vefatının 29’uncu yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

-Sadıkoğlu

İsmail Sadıkoğlu’nun oğlu Okyay Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada, babasının, ömrünün her anında vatan ve insanlık için hizmet ettiğini belirterek, bu hizmetleri Allah rızası için yaptığını söyledi. Ülkeye, devlete sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, geçmişte verilen büyük mücadelenin bitmediğini kaydetti.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, İsmail Sadıkoğlu’nun, örnek aldıkları bir büyükleri olduğunu belirterek, Sadıkoğlu’nun mücadeleden yılmadığını vurguladı.

-Töre

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre de törende, Sadıkoğlu ile ilgili anılarını anlattı, Milliyetçi Düşünce Derneği’ni kurdukları yıllarda Sadıkoğlu’nun kendilerine büyük katkılar sağladığını söyledi. İsmail Sadıkoğlu’nu hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Töre, Sadıkoğlu’na Allah’tan rahmet diledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, geçmişte verilen mücadeleler sayesinde bugünlere gelindiğinin altını çizdi.

Ataoğlu, İsmail Sadıkoğlu’nun, memleketin her yönüne katkısı olduğunu belirtti.