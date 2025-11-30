İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bütçe Anketi hazırlık çalışmaları kapsamında, Adres Güncellene çalışmalarına yarın Alayköy’de başlıyor.

İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, konuyla ilgili açıklamasında, Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nin de desteğiyle, 1 Aralık 2025 tarihinde belediye sınırları içerisinde Hanehalkı Bütçe Anketi için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Besimler, “Yürüteceğimiz bu çalışmalar, bize önemli veriler sunacak ve geleceği doğru şekilde planlamamıza ciddi katkılar sağlayacaktır. Amacımız, halkımızın yararına olacak en doğru ve güncel verileri tespit ederek ülkemizin ihtiyaç analizlerini ve planlama süreçlerini sağlam bir zemine oturtmaktır” dedi.

Sövüda Besimler, bu çalışmanın başarıya ulaşmasının, halkın desteğiyle mümkün olabileceğine işaret ederek, bölge halkından anketörlere zaman ayırmalarını ve yürütülecek çalışmalara destek olmalarını istedi.