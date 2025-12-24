Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, KKTC’deki asgari ücretin yukarı yönlü baskılanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerine göre yüksek olan asgari ücretin sektörel asgari ücret oluşturulmadan daha fazla yükseltilmemesi gerektiğini belirten Arhun, ücretler ne kadar yükselirse, üretimin de o kadar geriye gittiğini söyledi. Asgari ücretin "geçim ücreti" de değil "en düşük ücret" anlamına geldiğine işaret eden Arhun, KKTC’deki temel tüketim maddelerinin, diğer Avrupa ülkelerinden daha pahalı olmadığını, kamunun fiyatlandırdığı ürünlerin tümünün daha ucuz olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni asgari ücret belirlenmeden önce sendika tarafından yapılan temel gıda maddeleri fiyat araştırmasının sonuçları açıklayıp, değerlendirmelerde bulunuldu.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu tarafının asgari ücreti yukarıya doğru baskıladığını iddia ederek, KKTC’deki asgari ücretin, bazı Avrupa ülkelerine göre yüksek olduğunu belirtti. Arhun, asgari ücretin "geçim ücreti" değil de "en düşük ücret" olduğunu ve her evde en az 2-3 asgari ücretli olduğuna işaret etti.

Sendikanın işverenlerin haklarını korumak için mücadele ettiğini kaydeden Arhun, açıklamalarla hedef alınan tüm işverenlerin "sindirilmek" ve "seslerinin bastırılmak" istendiğini savundu.

Asgari ücretin belirlenmesindeki hassasiyeti farkında olduklarını ve çalışmalarla, araştırmalarla sürece katkıda bulunduklarını belirten Arhun, bir ücret politikası oluşturulması gerektiğini ifade etti.

KKTC’deki asgari ücretin, Avrupa'da 14. sıraya yükseldiğine işaret eden Arhun, asgari ücret söz konusu olduğunda, toplam ürün fiyatlarının değil, temel tüketim madde fiyatlarının karşılaştırılması gerektiğini kaydetti.

Arhun, KKTC'nin Avrupa'dan daha pahalı olduğu yönündeki eleştirilere değinerek, 41 temel gıda ve tüketim maddesiyle kamunun fiyatlandırdığı ürünlere ilişkin yaptıkları fiyat araştırmasında, kamunun fiyatlandırdığı ürünlerin tümünde KKTC’nin daha ucuz olduğunu saptadıklarını belirtti.

Metin Arhun, Güney Kıbrıs, Polonya, Portekiz ve bazı ürünlerde İngiltere’deki fiyatlarla karşılaştırdıkları KKTC’deki temel tüketim maddelerin fiuatşarının, diğer Avrupa ülkelerinden daha pahalı olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Bu ülkelerde geçim sıkıntısının KKTC’deki kadar dile getirilmediğini savunan Arhun, bu ülkelerden daha yüksek asgari ücrete sahip KKTC’de bu ücretin daha da yükselmesi beklentisi olduğuna dikkati çekti. Arhun, “Ücretler ne kadar yükselirse üretim o kadar geriye gidiyor. Çünkü, biz ücretler yükselince, rekabet edemiyoruz.” dedi.

Arhun bugün KKTC’de bulunan 80 bin yabancı uyruklu işçinin Güney Kıbrıs'a geçemediğinden oradan alışveriş yapamadığına işaret ederek, Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapan kişilerin asgari ücretliler olmadığını iddia etti. Arhun, "Asgari ücretli, temel tüketim ürünlerini Güney Kıbrıs'tan alıyorsa yanlış yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari Ücret ve Kişi Başı Milli Gelir Oranı konularında da değerlendirmelerde bulunan Arhun, KKTC’deki asgari ücretin, neredeyse aylık milli gelirle aynı olduğunu söyledi.

Arhun, iyi niyetle Asgari Ücret Komisyonu’nun aralık ayında toplantılara başlaması çağrısında bulunduklarını ancak hükümet tarafından bazı çalışmalar talep ettiklerini belirtti. Arhun, sektörel düzenleme yapmadan, asgari ücretin daha fazla yükseltilmemesi gerektiğini ve hayat pahalılığı oranının asgari ücretin belirlenmesinde etkili olmaması gerektiğini kaydetti.

Yüksek ücretler sebebiyle, ticaret yapan tüm kamu teşebbüslerinin batma noktasında olduğunu öne süren Arhun, kamu tarafının asgari ücreti yukarıya doğru baskıladığını iddia etti.

-Basın bildirisi

Toplantıda, “Gerçek bilgilerle doğru yorum yapılmalı, hayali açıklamalardan uzak durulmalıdır” başlıklı bir basın bildirisi de dağıtıldı.

Bildiride, Kuzey Kıbrıs’ın, Asgari Ücret sıralamasında 27 Avrupa Birliği ülkeleri arasında 14. sırada olduğu, Asgari Ücret ile, en yüksek maaş alan arasında 5 kata yakın maaş farkı oluştuğu ve ücret politikası oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Polonya ve Portekiz gibi Avrupa Birliğine Üye ülkelerde, kişi başına düsen milli gelir, ortalama 35,000 Euro civarında, Asgari Ücret ise 1000 Euro civarındadır. Bu gelişmiş ülkelerde Kişi Başı yıllık milli gelir, Asgari Ücretin 35 katına tekabül etmektedir.

KKTC’de 2024 yılında ortalama kişi başı yıllık milli gelir 15,000 Euro civarındadır. Bu rakam KKTC’nin, Avrupa Birliği Ülkeleri’ndeki en düşük kişi başı milli gelire sahip ülkelerle ayni seviyelerde yer alması sonucunu doğurmaktadır.

Brüt Asgari Ücret ise aylık 1,100 Euro civarındadır. Yani Kişi Başı ortalama yıllık gelir, Asgari Ücretin 14 katıdır. KKTC’nin aylık ortalama kişi başı milli geliri 1,250 Euro’dur. Brüt Asgari ücretin aylık ortalama kişi başı gelire oranı ise yüzde 88’dir. Bu çarpık sonuç, Avrupa Birliği’ndeki en yüksek orandır.

Yani, KKTC’de ortalama kişi başı milli gelirde, Avrupa Ülkeleri ile kıyaslandığında son sıralarda yer alırken, Asgari Ücret sıralamasında 14. sırada yer almaktadır. Bu rakamlar, KKTC’deki Asgari Ücretin yukarı yönlü baskılandığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır ve kabul edilemezdir.”