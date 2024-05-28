Ülkemiz sahnelerinde de sıklıkla yer alan Cihan Çobanoğlu'nun, DMC etiketiyle yayınlanan "Vurgunum" isimli tekli çalışması yayınlandı.

Söz ve müziği Murat Göğebakan'a ait olan şarkının klibi KKTC'de çekildi.

Yönetmenliğini Doğukan Mısır'ın yaptığı klibin kurgusu ise Murat Akbulut'a ait.

Cihan Çobanoğlu, yani şarkısı ile ilgili olarak : "Murat Göğebakanın anısı için seslendirdim. Hayat hikayesi herkesi etkilediği gibi beni de derinden etkiledi bu yüzden bende onun anısına yaptım şarkıyı." dedi.

Editör: Burhan CANBAZ