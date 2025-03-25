Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, çözüm ve barışın gelmesini isteyen insanların örgütlenip, günlük yaşamdaki sorunların çözümü için mücadele etmesi gerektiğini kaydetti. Ersoy, “Kaderimizi sadece görüşme masalarına bırakabileceğimiz bir durum yok." dedi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre Ersoy, Kuzey Kıbrıs TV’de katıldığı programda, Türkiye’de yaşanan olaylara işaret ederek, sürecin Ekrem İmamoğlu veya hukukla değil siyasetle ilgili olduğunu savundu.

Cenevre’deki görüşmeyi de değerlendiren Ersoy, herhangi bir beklentisi olmadığı için sürece şaşırmadığını söyleyerek, görüşmenin ortamı sıcak tutmak ve “görüşüyoruz” demek için yapıldığını, iki tarafın da mevcut statükonun devamından memnun olduğunu savundu.

Okullarda “bone ve bandana” takılabilmesi için disiplin tüzüğünde yapılan değişikliğe de değinen Ersoy, ilk günden beri konunun çocuk istismarı olduğunu, konunun hayat bulma şeklinin de bir çocuk istismarına dönüştüğünü dile getirdiklerini söyledi. Çocukların bilimsel, laik, kamusal eğitim almalarının öğlene kadar yapılan derslerle mümkün olmadığını, kamusal eğitim ve spor merkezlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Ersoy, “Bizim sosyal devlete, kamucu yapıya ihtiyacımız var” dedi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişikliği de değerlendiren Ersoy, “Karma oy kaldırılmak isteniyorsa biz buna prensip olarak karşı değiliz" diyerek bağımsız adayların nasıl seçileceğini sordu.

Trafik güvenliğiyle ilgili de konuşan Ersoy, cezaların artırılmasının kazaları engellemediğini söyledi. Ersoy, “Kamusal toplu taşımaya, yolların bakım ve güvenliğine yatırım yapılması gerek” dedi.