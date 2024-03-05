District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Yönetim Çevresi, Kuzey Kıbrıs'ta kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve kadın çalışmaları konulu sosyal farkındalık temalı sanal söyleşide Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) aktivisti ve avukat Mine Atlı'yı misafir edecek.

District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, çevrimiçi toplantı plaformu zoom uygulaması üzerinden 7 Mart Perşembe saat 19.00’da başlayacak söyleşi için önceden kayıt yapma şartı bulunmuyor. İlgilenenler perşembe günü 18.45 itibariyle görsel üzerinde yer alan QR kodunu tarayarak ya da “Meeting ID: 894 1821 1757” ve “Passcode: lions” bilgilerini kullanarak çevrimiçi toplantıya katılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Yönetim Çevresi Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil ve Kulüp Başkanlarının moderatörlüğünü üstleneceği sanal söyleşi ile ülkedeki kadın hakları ve kadın çalışmaları üzerine bilgilerin paylaşılması hedefleniyor.