Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Rize’nin Fındıklı ilçesine kamp yapmak için giden 50’ye yakın öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay 53 internet sitesinin haberine göre, hadise, 15 Temmuz akşamı ve dün Fındıklı Kamp Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. 160 öğrencinin bulunduğu merkezde, rahatsızlanan grubun KKTC’den geldiği ve aynı gün Ayder Yaylası’na da ziyarette bulundukları öğrenildi.

Yetkililer, öğrencilerin rahatsızlanma nedenini araştırıyor. Hava değişimi, Ayder Yaylası'nda soğuğa maruz kalma veya kamp merkezi ya da yaylada tüketilen yiyecek ve içeceklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair incelemeler sürüyor. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve detaylı araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Rahatsızlanan öğrencilerin tedavilerin hastanelerde tamamlandığı, durumlarının iyi olduğu ve kampa devam ettikleri belirtildi.