Güzelyurt’ta seyir halindeki bir aracın ön kaputunda oturarak yolculuk eden şahıs ile araç sürücüsü polis tarafından tespit edilerek rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün gece Güzelyurt Açık Pazar park alanında meydana geldi. Bir şahsın hareket halindeki aracın ön kaputu üzerinde oturarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne;

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan 70 bin 893 TL ve 100 ceza puanı ,

, Tehlikeli sürüş suçundan 14 bin 178,60 TL ve 25 ceza puanı ,

, Aracın sabit koltukları dışında yolcu taşımak suçundan 10 bin 633,95 TL ve 10 ceza puanı

olmak üzere toplam 95 bin 705,55 TL para cezası ve 135 ceza puanı uygulandı.

Aracın seyir halinde olduğu sırada ön kaput üzerinde oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan şahsa ise 7 bin 89,30 TL para cezası kesildi.

Her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.