Ulusal Birlik Partisi(UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, her zaman Şampiyon Meleklerin ailelerinin yanında olacaklarını söyledi

Karanfil yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbirimizin yüreğindeki acı dinmedi. Bu süreçte ilk gün olduğu gibi her zaman Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ve kıymetli ailelerinin yanında olacağız. Mahkemenin en ağır cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve Şampiyon Meleklerinizin ailelerine sabırlar dilerim”

Türkiye ve KKTC’nin unutmayacağı en acı tarihlerden birinin 6 Şubat olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ile KKTC’yi derinden üzdüğünü belirten Karanfil, İsias Otel ile ilgili sorumlular için Adıyaman’da mahkeme sürecinin devam ettiğini, Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan komisyon, Hükümet, aileler ve sivil toplum örgütlerinin bu davayı tüm Kıbrıs Türk Halkı adına takip ettiğini belirtti.