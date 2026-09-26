Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü Karkas Operasyonu kapsamında gümrüksüz mal tasarrufundan tutuklanan K.B.’nin “kanunsuz ateşli silah tasarrufu, taşıma, av ve avla ilgili yaban hayatını düzenleme yasasına aykırı hareket” ettiği tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre 15 Eylül’de, Haspolat’ta yapılan Karkas Operasyonu ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş yüklü miktarda domates ve salatalık tespit edilen K.B.’nin ayrıca yetkili makamdan izinsiz adına kayıtlı av tüfeğini, av kapalı günde kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı belirlendi.

K.B’nin aracında ve işyerinde yapılan aramada, derin dondurucuda büyük av sezonu bittikten sonra 90 günde tüketilmesi gereken iki adet donmuş turaç kuşu bulundu.

İki adet donmuş turaç kuşu ile av tüfeği emare olarak alındı.

-Girne’de “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıma”: Bir kişi tutuklandı

Öte yandan, Girne’de “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve taşıyan" 22 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 23.30 sıralarında, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, K.J.A.N.’nın (E-22) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 7.65 mm çapında toplam 5 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.