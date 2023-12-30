Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) Yunanistan tarafından 40 bin euro bağışta bulunuldu.

KŞK’dan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 40.000 euro bağışta bulundu ve bu bağışla birlikte 2006’dan bu yana Yunanistan’ın KŞK'ya maddi yardımı 385 bin euroya ulaştı.

1981’de BM himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kurulan KŞK’nın “Kıbrıs'taki Kayıp Şahısların Mezardan Çıkarılması, Kimliklerinin Tespiti ve Kalıntılarının İadesine” ilişkin projesi, 2006’da faaliyete geçti ve AB tarafından ortak finanse ediliyor.

Bugüne kadar Kıbrıs’ta her iki toplumdan bin 44 kayıp kişinin kimliğinin tespit edildiği ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildiği belirtilen açıklamada, KŞK’nın, iki toplumlu bir proje olarak ailelerin acılarını dindirmek için sponsorların katkılarına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.