Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin kurucusu ve eski Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Klerides’in kızı Kaiti Klerides'in cenaze töreni yoğun bir duygusal atmosferde gerçekleşti.

Cenaze töreni, çok sayıda vatandaşın, yakınlarının, dostlarının ve siyasi liderlerin katılımıyla Aziz Konstantin ve Helen Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Cenaze masrafları, Klerides ailesine duyulan saygı ve onur göstergesi olarak, Demokrat Miting tarafından tamamen karşılandı.

Son veda töreninde eski ve mevcut parti liderlerinin katılımıyla Demokratik Miting tüm hızıyla devam etti. Katılanlar arasında eski Rum lider Nikos Anastasiades ve mevcut lider Nikos Hristodulidis de vardı.

Toplantıda ayrıca AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve eski hükümet sözcüsü Hristos Stilianides de hazır bulundu.

Cenaze töreni, ülkenin barış ve ilerlemesi mücadelesine katkı sağlayan bir kadının anısını anmak üzere Temsilciler Rum Meclisi Başkanı ve Demokratik Miting Başkanı Annita Dimitriou tarafından gerçekleştirildi.

Çelenk yerine "Arodafnoussa" Palyatif Bakım Merkezi'ne bağışta bulunuldu.

Ortak açıklamada, "Üyelerimizden birinin de belirttiği gibi, Kıbrıs büyük bir hazineyi kaybetti. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.