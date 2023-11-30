Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ve beraberindeki heyetin, Avrupa Parlamentosu’ndaki temasları çerçevesinde kayıplar konusunu da ele aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kettiros temaslarının ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs kayıplarıyla ilgili raportörün, Avrupa Parlamentosu’nun karar alınma prosedürünün başlangıcı olan bir çalışma metni sunduğunu kaydetti.

Kettiros bunun yolun sonu olmadığını belirtirken, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yakın zamanda seçim kampanyalarının başlayacağının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Nikos Kettiros, Türk ordusunun kayıpların akıbetinin belirlenmesi çabalarında ve toplu mezarların kazılmasında ortaya koyduğu “engelleri”, Avrupa Parlamentosu üyelerinin bilgisine de getirdiğini ifade etti. Kettiros ayrıca çabalarının amacının Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kayıpların akıbetinin belirlenmesi olduğunu da kaydetti.

Gazete, Rum heyetin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Sivil Özgürlükler Komitesi (LIBE) toplantısına katılarak Avrupa Parlamentosu’nun kayıplarla ilgili raportörü Isabel Santos, LIBE üyeleri Jörun Lennaers (Avrupa Halk Partisi, Hollanda) ve Tineke Strick (Yeşiller, Hollanda) ve Güney Kıbrıs AP milletvekilleriyle bir araya geldiklerini yazdı.

Habere göre, Kettiros, kayıplar konusunda sunulan çalışma metninin, değişiklikleri sunmak ve kendi görüşlerini ortaya koymak üzere çalışma gruplarına gidene kadar bir karara dönüşmesinin zaman alacağını söyledi.

Kettiros, hiçbir şekilde bugün yapılan çalışmanın, tüm bu çabanın tamamladığını söylemelerinin mümkün olmadığını ve bunun aksine bu çabanın henüz başında olduklarını ifade etti.

Santos’un raporu konusunda istenilen ilerlemeyi sağlayamadıklarını ifade eden Kettiros, daha önce de söylediği gibi, herkesin koordine içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Kendilerinin sadece Kıbrıslı Rum kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Brüksel’de bulunmadıklarını ve Kıbrıslı Türk kayıpların tüm kayıpların akıbetinin belirlenmesini istediklerini belirten Kettiros, 1963-64 ve 1974’ten beri akıbeti bilinmeyen 900’ü aşkın kişiden bahsettiklerini de söyledi.