Küresel Gazeteciler Konseyi, KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılında uluslararası arenada tanınması ve tanıtılması amacıyla Lefkoşa’da uluslararası bir medya çalıştayına imza attı.

16 Aralık tarihine kadar sürecek KKTC Uluslararası Medya Buluşması’na 42’si yerli, 18’i yabancı olmak toplam 60 gazeteci katılıyor.

Buluşma kapsamında bugün Lefkoşa Grand Pasha Otel’de Uluslararası Medya Çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayın açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üst düzey yetkililer ve yurtdışı ve ülkemizden çok sayıda gazeteci katıldı.

Çalıştayın açılış töreni, Ulu Önder Atatürk ve şehitlerin huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunu ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşmalara geçildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesi 1974’te Mehmetçiğin adaya basmasıyla sona ermiş ve artık milli dava olmuştur dedi. Tatar, Türk ordusundan ve Türkiye’den asla vazgeçilmeyeceğini belirtti.

Bütün çatlak seslere rağmen doğru yoldan sapılmayacağını ve bu yolda mücadele vermeye devam etmeye devam edileceğini belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin milli davasına katkı koymak amacıyla düzenlenen Çalıştay’ın önemine vurgu yaptı. Feyzioğlu, KKTC’nin Türkiye için bir mesele değil, bir milli dava olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda aktarılacak doğru bilgilerin KKTC’nin sesi olacağına dair inanç belirtti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim de konuşmasında, KKTC’nin yakın bir zaman önce Türk Devletleri Teşkilat’na gözlemci üye olarak kabul edildiğini belirterek, kardeş ülkelerle yapılan çalıştayın işbirliğini ve tanınırlığı artırma amacı taşımasına vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. İki ayrı oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda Celal Bayar, Ergün Olgun, Hüseyin Işıksal, Gülşah Sanver Manavoğlu, Gökhan Güler, Ata Atun, Hüseyin Baraner ve Akay Cemal, Kıbrıs ve KKTC ile ilgili 8 ayrı konuda bildiri sundu.