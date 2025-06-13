Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, kurum olarak bir yeniliğe daha imza attıklarını ve yazılı sınavlara girecek olan adaylara yönelik çalışma soruları hazırlayıp paylaşılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Köseoğlu yaptığı açıklamada, zaten sınav duyurularında konu başlıklarının verildiğini, buradaki amacın örnek soruların yayınlanmasıyla adayları bilinçlendirmek ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Uygulamanın, ilk olarak 21 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına yönelik olduğunu ve khk.gov.ct.tr adresli web sayfasında “Çalışma Soruları” başlığı altında paylaşılacak 100’lük soru kitapçığı ile başlayacağını kaydeden Köseoğlu şöyle dedi:

“Yeni uygulamamız bundan sonra Kamu Hizmeti Komisyonunun yapacağı diğer sınavlarda da, sınavların konularına göre adaylarla paylaşılmaya devam edecektir. Uygulama ile sınavlarda ne tip soruların gelebileceğine yönelik adaylara yön verebilme olanağı sağlanacak ve adaylar sınavlara hazırlanma sürecinde daha bilinçli olacak.”