Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan 16 kişilik ekip, 6-15 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Türk İzci Toyu’na katılıyor.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 22 farklı ülkeden izcilerin katılım sağlayacağı Türk İzci Toyu’nda izciler; kültürel sunumlar, kamp yaşamı, sportif faaliyetler ve geleneksel oyunlarla dolu bir programda yer alacak.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, kafilenin yolculuğu öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler, gençlerimizin yalnızca izcilik ruhunu değil, aynı zamanda Türk Dünyası’nın ortak kültürünü de tanımasına ve yaşatmasına imkân sağlıyor. İzcilerimizle gurur duyuyoruz. Türk dünyasının izcilerini bir araya getiren bu özel Toy’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.” dedi.