Kıbrıs Türk Kızılay, "Kızılay ile Kış Sabahları Isınıyor" projesini hayata geçirdi.

Kıbrıs Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Başkent Lefkoşa’da, Girne Kapı Kuğulu Park’ta konuşlandırılan Kızılay Mobil İkram Aracı ile kış ayları boyunca vatandaşlara hafta içi her sabah 06.30-08.30 saatleri arasında çorba, ekmek, çay, poğaça ve su ikram edilecek.

Açıklamada, projenin ilk gününde vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan 230 kişiye ikram yapıldığı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Kızılay yetkilileri, projenin temel amacının zorlu kış şartlarında erken saatlerde sokağa çıkan vatandaşlara destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Proje süresince Kıbrıs Türk Kızılay gönüllüleri ve Kıbrıs Genç Kızılay üyelerinin Mobil İkram Aracı başında görev alarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.