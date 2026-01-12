Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD), Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

KTKD Genel Başkanı Tolga Ünsaldı yayımladığı mesajında, Denktaş ve Dr. Küçük’ün bir toplumun devlet olmasını sağlayan iki büyük lider ve devlet adamı olduklarını belirtti.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türklerinin siyasi örgütlenmesine katkıda bulunduğunu aktaran Ünsaldı, Kıbrıs Türk basın tarihinin en uzun ömürlü gazetesi unvanına sahip Halkın Sesi gazetesi ile de halkın sesi ve dili olduğunu kaydetti.

Ünsaldı, Küçük’ün Türkiye’de Kıbrıs meselesinde farkındalık oluşturmada önemli rol oynadığını da işaret ederek, Kıbrıs Türkü’nün haklı davası için bir ömür boyu mücadele ettiğini aktardı.

Ünsaldı mesajında Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 42. Yıldönümünde saygıyla andıklarını ifade etti.

Öte yandan Rauf Denktaş’ın da Dr. Küçük’ün görevinden ayrılması sonrasında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildiğini ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin devlet ve meclis başkanlığı görevlerini yürüttüğünü aktaran Ünsaldı, 1976 yılında yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanlığına seçildiğini , 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı seçildiğini, 15 Kasım 1983’te ise KKTC’nin ilanından sonra tekrar Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti.

Ünsaldı, Denktaş’ın 17 Nisan 2005 seçimlerine kadar Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürdüğünü belirterek, vefatının 14. Yılında onu rahmet, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini, kendi topraklarında özgür, egemen devlet sahibi bir halk olarak yaşamasını, kararlı duruşu, engin bilgi birikimi, fikir ve idealleri yanı sıra ortaya koyduğu değerleriyle bilge lider Rauf Raif Denktaş’a borçlu olduğunu kaydeden Ünsaldı, onun yaşamından fotoğraflarla dolu bir sergi açtığını da belirtti.