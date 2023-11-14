Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının alım-satımının, “Türk işgalinin devam etmesi” nedeniyle gerekli izinlerin alınamıyor oluşundan dolayı hukuki sıkıntılar doğurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol ve Yeroşibu'daki (Yeroskipos) Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili biri Yüksek Mahkeme’ye, diğeri de İstinaf Mahkemesi’ne giden ancak sonuçlanmayan iki ayrı dava bulunduğunu yazdı.

Gazete, Yüksek Mahkeme’de görülen davada, Limasol’daki 3 taşınmaz malın sahibinin Kıbrıslı Türk olduğunu ve vefat etmesinin ardından bu mal için Rum tereke atandığını; terekenin de 139/1991 sayılı kanun hükümleri kapsamına giren bu malları bir Rum’a satmak için sözleşme imzaladığını ancak Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin bu satışa ve malların alıcının ismine devredilmesine onay vermediğini kaydetti.

Alıcının, tereke aleyhinde dava açtığını ve terekeye verdiği 20 bin Euro’luk kaporayı iade etmesini talep ettiğini belirten gazete, mahkemenin 15 Mayıs 2015’te 3 maldan birinin satılmasına hükmettiğini ve vasilik tarafından da bu hüküm için dava açıldığını yazdı.

Vasilik tarafından açılan davanın da reddedildiğini kaydeden gazete, şu an bu davanın istinafının devam ettiğini belirtti.

Gazete, Yeroşibu’daki Kıbrıs Türk malının ise 2010 yılında iki şirket tarafından satın alındığını, 2010 yılında bu satış için Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nden onay alındığını, ancak Tapu Dairesi’nin, malın sahibi olan Kıbrıslı Türk’ün KKTC’den Rum malı almış olması ve 2006 yılında Güney Kıbrıs yerine KKTC’de ikamet ediyor olması yönünde görüş vermesinin ardından, satış işleminin iptal edildiğini yazdı.

Gazete, satışın iptal edilmesindeki bir diğer gerekçenin de, baştaki anlaşmanın, söz konusu taşınmazın bölünmeden satılmasını öngörmesine rağmen parselasyon yaptırılması olduğunu kaydetti.

Haberde, iki şirketin iptal kararını mahkemeye götürdüğü ve mahkemenin davayı reddettiği belirtilerek, bu davanın istinafının da sürdüğü ifade edildi.