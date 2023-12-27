Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı’nın (POLVAK) kurulduğu açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamada, vakfın amacının polis örgütünü güçlendirmek, günün gelişen ve hızlı şekilde değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve polis örgütünü, çağın gereklerini yerine getirebilecek bir seviyeye taşımak olduğu bildirildi.

Vakfın ilk toplantısı 25 Aralık tarihinde, POLVAK Mütevelli Heyeti Başkanı ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığında mütevelli heyeti üyeleri, KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatif Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil ile İdari Polis Müdür Vekili Başmüfettiş Ediz Aytan’ın katılımı ve PGM-ARGE Sorumlusu Başmüfettiş Hüseyin Bora, Müfettiş Umut Manavoğlu ile Müfettiş Muavini Mustafa Özdamar’ın raportörlüğünde gerçekleştirildiği kaydedildi.

POLVAK Mütevelli Heyeti Başkanı Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, uzun zamandır kurulması için çalışmaları devam eden vakfın faaliyete geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, vakfın kurulmasının KKTC Polis Teşkilatı için tarihi bir olay olduğunu, vakfın özelde polis teşkilatına genelde ise KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.