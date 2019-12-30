Atatürk Meslek Lisesi öğrencilerinden çocuklara oyuncak

Atatürk Meslek Lisesi’nde eğitim gören 11 çocuk gelişimi öğrencisi, animasyon ve drama dersi kapsamında hazırlanan “Doğamız” adlı oyunu farklı okullarda sergileyerek topladıkları 3 bin TL ile LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki çocuklar için oyuncak aldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, LTB’nin 1 Haziran 2019’dan itibaren yönetim ve sorumluluğunu devraldığı LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde bugün düzenlenen etkinlikle oyuncakları kreşte eğitim gören çocuklara yenil yıl hediyesi olarak sundu.

LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI DUYARLI ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Oyuncakların teslim edilmesinin ardından Doğamız isimli oyun minik öğrencilere sunuldu.

Etkinliğe katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, AML Okul Müdürü Aktan Erdoğan ve öğretmenlerle sohbet etti, kreş öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldu ve duyarlı AML öğrencilerini tebrik etti.